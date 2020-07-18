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كيف يمكن أن تعيق الكمامات انتقال عدوى فيروس كورونا بشكل فعال؟
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:32 مساءً
أزمة في اليابان بعد إصابة العشرات من أفراد البحرية الأمريكية بكورونا في أوكيناوا
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:32 مساءً
5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن و4 حالات شفاء
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:31 مساءً
اخر النهار | مكالمة عماد متعب رداعلي ازمة زوجته يارا نعوم و بسنت القاضي
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:28 مساءً
الدولة تبدأ في تنفيذ مبادرةالرئيس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي | أخر النهار
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:28 مساءً
نشأت بيدور على حلقة سخنة .. وتركيا مولعاها شغالة على اثنين بس .. فتحية وجيهان !
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:28 مساءً
التنمر جمعية ودايرة اللى خدته النهاردة هاتدفعه بكرة بلاش نكرر حكاية على اللاظلوظي | ما وراء البرنامج
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:27 مساءً
اخر النهار اردوغان يتحدي العالم و يزور ايا صوفيا
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:27 مساءً
انتظرونا غدا حلقة خاصة جدا ف حب الدراويشمع #ميدو ف #اوضة_اللبس#النهار
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:27 مساءً
انتظروا الزئبقي محمد بركات الليلة ف اوضة اللبس مع ميدو
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:27 مساءً
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BBC News عربي
سد النهضة: مشروع واعد أم خطر وشيك؟
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 18 يوليو 2020 11:44 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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