أخبار عاجلة

مساء dmc - تحذير .. الطائرات الورقية تواصل حصد أرواح ألأطفال والشباب -
مساء dmc - .العثور على جثمان نور سعد كلش غريق بلطيم -
مساء dmcرئيس شركة مصر للطيران ينفي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويطمئن المسافرين بالإجراءات الاحترازية -
مساء dmc - السيد الشريف وكيل مجلس النواب: نحن أمام حطر وشيد يهدد أمن المنطقة بالكامل -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري: كان من المتوقع موافقة بالإجماع على قرار إرسال جنود مصريين لللخارج -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مداخلة هاتفية -
مساء dmc - السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف السد الإثيوبي -
اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 20/7/2020 | الحلقة كاملة -
اليوم - للمرة الأولى في التاريخ .. مجلة "فرانس فوتبول" تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020 -
اليوم - "اليوم" يناقش مشروع دراسة المومياوات من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الـ DNA -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ما هي الإجراءات التي تتخذها المدارس لضمان سلامة الطلاب أثناء إعادة فتحها بظل فيروس كورونا؟

Print
مواضيع متعلقة
تقليد ياباني لصيد واحدة من أصغر أسماك العالم

تقليد ياباني لصيد واحدة من أصغر أسماك العالم

اللحظات الأولى لانطلاق مسبار الأمل الاماراتي إلى كوكب المريخ

اللحظات الأولى لانطلاق مسبار الأمل الاماراتي إلى كوكب المريخ

خبيرة اقتصادية لـCNN: لبنان ليس في أزمة.. إنه ينهار

خبيرة اقتصادية لـCNN: لبنان ليس في أزمة.. إنه ينهار

فيروس كورونا يعجّل في نهاية عصر "ملكة السماء".. هكذا ودعها ريتشارد كويست

فيروس كورونا يعجّل في نهاية عصر "ملكة السماء".. هكذا ودعها ريتشارد كويست

شبكة عيون الإخبارية