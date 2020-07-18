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الجيش السوداني يتحرك قضائياً ضد المسيئين إليه

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الجيش السوداني يتحرك قضائياً ضد المسيئين إليه الجيش السوداني يتحرك قضائياً ضد المسيئين إليه
أعرب عن نفاد صبره من الاتهامات

الجيش السوداني يتحرك قضائياً ضد المسيئين إليه

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت)، أنه اتخذ إجراءات قانونية ضد الناشطين والإعلاميين الذين وجهوا إهانات للجيش.

وأوضح الجيش، في بيان أوردته "رويترز"، أن الإجراءات القانونية ستطال النشطاء والإعلامين وغيرهم داخل وخارج السودان.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية“.

ولم يقدم الجيش مزيدًا من المعلومات، لكنه أشار إلى أنه سيذكر تفاصيل أكثر في الوقت المناسب.

ويتهم نشطاء وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في الثالث من يونيو (حزيران) العام الماضي عندما فضت قوات الأمن اعتصامًا خارج وزارة الدفاع.

وينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، مفيداً أن المذنبين سيعاقبون.الجيش السوداني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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