بطول كيلومترَيْن وتطوير واجهات 320 مبنى.. هنا أبرز ملامح تحسين "خنساء مكة"

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"القويحص" يتفقَّد سير الأعمال ونِسَب إنجاز المشاريع التنموية بالعاصمة المقدسة

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم المشاريع التنموية المنفَّذة بمدينة مكة المكرمة؛ وذلك للتأكد من سير الأعمال، ونِسَب الإنجاز، والاطلاع على مراحل العمل وفقًا لما خُطِّط له.

واطلع "القويحص" على مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع)، الذي يبلغ طوله 420 مترًا، وعرضه 32 مترًا، على امتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3،60 متر. وبلغت أعمال الإسفلت المنفذة بالمشروع 555 مترًا مكعبًا، وأعمال القطع الصخري 460،000 متر مكعب. ووصلت نسبة إنجاز هذا المشروع إلى 98%.

وضمن الجولة التفقدية تابع "القويحص" سير أعمال مشروع إنشاء كوبري تقاطع سوق الهجرة مع طريق المدينة المنورة. ويبلغ طول الجسر 700 متر، وعرض الجسر الواحد 20 مترًا، تتوسطه جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار. وبلغت أعمال الأسفلت المنفذة بالمشروع 13،800 متر مكعب، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 92%.

عقب ذلك تفقد مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع طريق المدينة المنورة. ويبلغ طول الاتجاه الواحد فيه 17،49 كيلومتر، بجزيرة وسطية يبلغ عرضها 17 مترًا، وبلغت أعمال الأسفلت المنفذة بالمشروع 17،800 متر مكعب، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 96%.

واختتم الجولة بالوقوف على سير أعمال مشروع معالجة الواجهات بالأحياء العشوائية "المرحلة الثانية" في حي الخنساء على امتداد شارع الخنساء العام، الذي يتجاوز طوله أكثر من كيلومترين، بعرض 40 مترًا. كما تم تطوير 320 مبنى على امتداد الشارع، وتم اختيار الألوان والمواد المستخدمة بعناية من خلال الثقافة التراثية المعمارية، إضافة إلى تأهيل الأرصفة، وتركيب 300 عمود للإنارة.

وفي نهاية الجولة ثمَّن "القويحص" الجهود المبذولة كافة من قِبل وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة، مشددًا على ضرورة تنفيذ مشاريع أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تسهم هذه المشاريع في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين، وتحسين جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة