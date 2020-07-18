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تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر"

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ضمن فعاليات صيف عسير 2020

تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في

شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".

وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.

تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في

صيف عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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