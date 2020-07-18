أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قسم "الطب النووي" بمستشفى عسير يحصل على ترخيص ممارسة مهامه

Print
نقلة نوعية للخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية

قسم

حصل قسم الطب النووي بمستشفى عسير المركزي على ترخيص ممارسة من قِبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وسيكون هذا القسم إضافة لأقسام المستشفى الأخرى التشخيصية والعلاجية للعديد من الأمراض، مثل تشخيص الأورام، وعلاج بعض الأنواع منها. كما يمكن أيضًا من خلالها تشخيص العديد من أمراض الكلى والكبد والقلب، وتحديد وظائفها بدقة، إضافة لتشخيص وعلاج بعض أمراض الغدة الدرقية وغيرها. ويعتبر هذا القسم نقلة نوعية للخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية المقدمة في مستشفى عسير المركزي، التي ستوفر على المرضى عناء التحويل للمناطق الأخرى.

من جهته، قدّم رئيس قسم الأشعة، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على ما يحظى به قسم الأشعة من دعم واهتمام في توفير الخدمات الطبية كافة للمرضى.

قسم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية