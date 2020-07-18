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"العثيمين": المملكة حافظت على استمرار شعيرة الحج مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين

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"العثيمين": المملكة حافظت على استمرار شعيرة الحج مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين "العثيمين": المملكة حافظت على استمرار شعيرة الحج مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين
في افتتاح جلسة الجهود المميزة للدول الإسلامية في مواجهة جائحة كورونا

رأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جلسة بعنوان "جهود مميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا"، وذلك ضمن جلسات مؤتمر "فقه الطوارئ: معالم فقه ما بعد جائحة المستجد"، والذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يومي 18 و19 يوليو 2020.

وأشاد الأمين العام، في افتتاح الجلسة، بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى التنسيق المتواصل بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الإسلامية فيما يختص بمواجهة جائحة فيروس كورونا على مختلف الأصعدة السياسية والصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية.

وأشار العثيمين، إلى القرار الصائب والمتوازن الذي اتخذته المملكة العربية بشأن حج هذا العام، حيث حافظت المملكة على استمرار الشعيرة مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين.

كما تحدث في الجلسة وكيل الشؤون التنفيذية في رابطة العالم الإسلامي، عبدالرحمن بن محمد المطر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي.


يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتفرعة، عقد في شهر أبريل 2020، ندوة طبية فقهية بشأن وباء كورونا وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية، وأصدرت الندوة مجموعة من التوصيات، مستندة إلى القواعد الفقهية الحاكمة لأوقات الأزمات، وإبراز الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي المجتمعي حول الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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