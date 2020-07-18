"طالبات الشرقية" يحصدن مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

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حققت طالبات "تعليم الشرقية" الكثير من المراكز المتقدمة على المستوى الوطني في مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للعام 1441هـ، الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات مضيفة بذلك إنجازا جديداً إلى سجل "تعليم الشرقية" من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي.

وحصدت طالبات المرحلة الابتدائية مركزين في الرياضيات ومركز في العلوم، بينما حصدت طالبات المرحلة المتوسطة ثلاثة مراكز في العلوم ومركزين في الرياضيات، إضافة إلى سبعة مراكز لطالبات المرحلة الثانوية: مركزاً في الكيمياء، وثلاثة مراكز في الرياضيات والفيزياء، متمنين للجميع مزيداً من التميز والإبداع.