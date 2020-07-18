أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طالبات الشرقية" يحصدن مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

Print
"طالبات الشرقية" يحصدن مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات "طالبات الشرقية" يحصدن مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

حققت طالبات "تعليم الشرقية" الكثير من المراكز المتقدمة على المستوى الوطني في مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للعام 1441هـ، الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات مضيفة بذلك إنجازا جديداً إلى سجل "تعليم الشرقية" من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي.

وحصدت طالبات المرحلة الابتدائية مركزين في الرياضيات ومركز في العلوم، بينما حصدت طالبات المرحلة المتوسطة ثلاثة مراكز في العلوم ومركزين في الرياضيات، إضافة إلى سبعة مراكز لطالبات المرحلة الثانوية: مركزاً في الكيمياء، وثلاثة مراكز في الرياضيات والفيزياء، متمنين للجميع مزيداً من التميز والإبداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية