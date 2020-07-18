صور مذهلة.. ملياردير روسي يكشف عن "اليخت المعجزة".. شاهد التفاصيل

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مزود بأجنحة فندقية وطائرات وزوارق

كشف الملياردير الروسي أوليج تينكوف، عن يخته الفاخر الذي يحمل اسم "لا داتشا"، والذي دشنه خلال وقت سابق خلال الشهر الحالي، ويصل طوله إلى حوالي 76.2 متراً.

ومن المنتظر إبحار اليخت في وقت لاحق من العام الحالي، وهو مزود بمختلف الوسائل الترفيهية والفخامة، كما أنه صمم للإبحار لوجهات بعيدة ومنعزلة مثل القطب الشمالي، ومتاح للإيجار مقابل 846 ألف دولار بالأسبوع الواحد.

وزوّد اليخت بالكثير من الوسائل التي تتيح أنشطة ترفيهية مختلفة في المياه وعلى الجليد، ويمكنه استيعاب 12 ضيفًا في ستة أجنحة فخمة، وطاقم يتكون من 25 فردًا، وشبهته ترسانة "دامين" الهولندية بالمنتجع السياحي الفاخر.

ويتواكب اليخت مع قواعد وشروط منظمة الملاحة الدولية، حيث زوّد بكاسحة للجليد، وهو ما يمكنه من الإبحار واستكشاف مناطق في المياه القطبية.

وملحق بـ"لا داتشا" أيضاً خمسة زوارق صغيرة وأربع زلاجات على الماء، بالإضافة إلى زلاجتين على الجليد، وغواصة تستوعب ثلاثة أشخاص، ومروحيتين عموديتين، مع إمكانية الإبحار لـ 40 يوماً متصلة وفق "روب ريبورت".

وفي الداخل، زود كل جناح للضيوف بحمام خاص وخزانة ملابس، كما يوجد على متنه حمامان للبخار وقاعة للألعاب البدنية وغرفة للتدليك ومصعد زجاجي للتنقل بين طوابقه.