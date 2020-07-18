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"الداخلية" تنشر أبرز إنجازاتها خلال الأسبوع الأخير

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"الداخلية" تنشر أبرز إنجازاتها خلال الأسبوع الأخير "الداخلية" تنشر أبرز إنجازاتها خلال الأسبوع الأخير
تضمن أبرز القرارات التي أعلنتها والأنشطة التي نفذتها

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحاً في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أعلنت عن معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفات" بلا تصريح بغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة.

وتضمن الفيديو، الكشف عن تنظيم مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية وبشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، ورشة عمل لوحدات تحقيق الرؤية في إمارات المناطق، تناولت أهمية عمليات قياس الأداء، والدور المحوري الذي تؤديه ثقافة الأداء المؤسسي.

كما استعرض تقنيات المديرية العامة للدفاع المدني مثل طائرات الدرونز للاستفادة منها في مجالات البحث والإنقاذ والتصوير الجوي، وتعزيز الشراكة بين الدفاع المدني والشركات الوطنية في هذا المجال.

كما استعرض تنظيم كلية الملك فهد الأمنية ورشة عمل بعنوان، العمل التطوعي بالقطاعات الأمنية التي تناولت عدة موضوعات أبرزها مجالات العمل التطوعي في القطاعات الأمنية وآلية عمله والأهداف المرجوة منه.

واختتام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع المديرية العامة للدفاع، تختتم برامج المبادرة التوعوية "صحتكم أمننا"، وذلك عبر تقديم خدمات صحية وإيصال رسائل توعوية تثقيفية لمنسوبي الدفاع المدني.

كما أشار إلى إطلاق برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام لخدمة "وصفتي" الإلكترونية والتي تتيح للمستفيدين إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب وفي الوقت الملائم لهم مجاناً.

كما لفت إلى قيام المرور يضبط "٢٢٣١" مركبة مخالفة، وذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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