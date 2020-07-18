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وزارة الصحة : 7 معايير حددت تصنيف الدول وفقا لوضعها الوبائي

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وزارة الصحة : 7 معايير حددت تصنيف الدول وفقا لوضعها الوبائي وزارة الصحة : 7 معايير حددت تصنيف الدول وفقا لوضعها الوبائي

جى بي سي نيوز  :- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحق، الخميس، إن 7 معايير حددتها مؤسسات معنية لتصنيف الدول وفقا لوضعها الوبائي، استنادا لمعايير منظمة الصحة العالمية ومركز رقابة الأمراض الأميركي.

ووضعت المعايير لمعرفة الدول ذات الخطورة الوبائية المتدنية، تمهيدا لبدء رحلات جوية دولية معها.

إسحق قال لبرنامج صوت المملكة : "شكلت لجنة من المؤسسات المعنية ووضعت معايير أخذت من منظمة الصحة العالمية ومركز رقابة الأمراض الأميركي، وهي 7 معايير".

والمعايير هي "عدد الحالات المثبتة مخبريا لكل مليون، وعدد الوفيات لكل مليون، وعدد حالات الشفاء لكل مليون، وعدد الحالات النشطة الموجودة في المستشفيات، وعدد الحالات الحرجة لكل مليون، وعدد الفحوص المخبرية لكل مليون"، وفق إسحق.

وأوضح أن "المعيار الأهم هو نسبة تسطح المنحنى الوبائي في أي دولة". وأشار إلى تصنيف الدول سيعاد كل 14 يوما.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، قال إن "المغترب أو الراغب في القدوم للأردن سيخضع 14 يوما في الحجر لذلك لن يستفيد ... ما تسعى إليه تقليل المخاطر من خلال بتحديد دول من الدول الخضراء ووضع أعداد محددة ووضع رحلات محددة وأوقات محددة ومتطلبات مثل فحص البي سي ار قبل أن يأتوا".

جي بي سي نيوز

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