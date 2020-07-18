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في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك

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في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك
تقدّم خدمة فحص كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية

في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز

أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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