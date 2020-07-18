أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها

Print
النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها

النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الايام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمه معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.
كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.
يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.
كما أنّ النيابة العامة سبق وأن أكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية