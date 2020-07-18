5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت في الأردن الخميس، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤمد إصابتها إلى 1206، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتحدث الموجز عن استقصاء حول سبب إصابة الحالة المحلية في محافظة العاصمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم.

وتعود الإصابات الخارجية إلى قادمين من الخارج، (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعوديّة).

وسُجِّلت 3 حالات شفاء جديدة، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأُجري 9050 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 492161 فحصاً.

وقال الموجز إنه بعد تسجيل حالة إصابة محليّة الخميس، يستمرّ الوضع الوبائي الحالي بمستوى (معتدل الخطورة)، وبالتالي لا يتمّ الانتقال إلى مستوى منخفض الخطورة إلّا في حال مرور عشرة أيّام متتالية بدون تسجيل إصابات محليّة.