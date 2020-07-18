الجيش اللبناني: اختراقات إسرائيلية جديدة لأجواء لبنان ومياهه

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جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني أن طائرات وزوارق حربية إسرائيلية خرقت، يوم السبت، أجواء لبنان ومياهه الإقليمية عدة مرات.

وجاء في بيان صدر عن الجيش اللبناني، ليل السبت إلى الأحد، أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت في الساعة 8:30 صباح السبت، "الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى مقابل بلدة عدلون".

وأوضح البيان أن الطائرة الإسرائيلية "نفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وتابع البيان أنه "عند الساعة 14:55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانا دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16.05 من فوق البلدة المذكورة".

أما في البحر فأشار الجيش اللبناني إلى أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا، في الفترة ما بين الساعة 4:25 والساعة 7:36 صباح السبت، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 314 مترا.

وذكر البيان أن هذا الخرق جاء بعد يوم من حدوث انتهاك مماثل لمياه لبنان الإقليمية في البقعة البحرية المذكورة.

المصدر: موقع الجيش اللبناني