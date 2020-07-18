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"صفحي" يتفقد عددًا من مرافق جامعة بيشة

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"صفحي" يتفقد عددًا من مرافق جامعة بيشة "صفحي" يتفقد عددًا من مرافق جامعة بيشة
امتدادًا لزيارات  بدأها مطلع الأسبوع

زار رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، عددًا من مرافق الجامعة في محافظة بيشة، امتدادًا لجولات ميدانية بها بدأها مطلع الأسبوع.

شملت الجولة التفقدية بعض العمادات المساندة والمباني الإدارية والقاعات الدراسية الطلابية تحت الإنشاء.

واطلع رئيس الجامعة، على الاستعدادات والتجهيزات الفنية للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ.

كما وقف على إنجاز مشروع تجهيز القاعات الدراسية للطالبات بالمجمع الأكاديمي، وشدد على إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية والمواصفات والمعايير المعتمدة.

يذكر أن الجولات التفقدية شملت كلية الآداب وكلية الأعمال لشطر الطالبات، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وإدارة الحركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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