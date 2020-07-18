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1.752 حالة جديدة.. إصابات كورونا في إندونيسيا تتخطى مثيلاتها بالصين

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1.752 حالة جديدة.. إصابات كورونا في إندونيسيا تتخطى مثيلاتها بالصين 1.752 حالة جديدة.. إصابات كورونا في إندونيسيا تتخطى مثيلاتها بالصين
انتقادات للحكومة لعدم تشديد القيود

1.752 حالة جديدة.. إصابات كورونا في إندونيسيا تتخطى مثيلاتها بالصين

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا نظيره في الصين، اليوم السبت، لتصبح أعلى دولة تسجل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في شرق آسيا بإجمالي بلغ 84.882 حالة إصابة.

وسجلت بيانات فريق العمل على رصد حالات كوفيد-19 في البلاد 1.752 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و59 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4.016 وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المتحدث باسم فريق العمل أحمد يوريانتو، إلى احتمالية وجود حالات إصابة بالفيروس دون أعراض لم يجر رصدها.

وكان إجمالي الإصابات في الصين، التي سجلت فيها حالات الإصابة بالفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، قد بلغ 83.644 إصابة و4.634 وفاة أمس.

ووجه علماء الأوبئة الانتقاد إلى الإندونيسية لفرضها قيودا أخف مما تفرضه جيرانها للسيطرة على الوباء والنطاق المحدود لإجراء فحوص الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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