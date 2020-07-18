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تعرّف على نسب حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين فئات المجتمع

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تعرّف على نسب حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين فئات المجتمع تعرّف على نسب حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين فئات المجتمع

تعرّف على نسب حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين فئات المجتمع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2565 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 248416 حالة، من بينها 51751 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2182 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 194218 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 2565 حالات منها 39% إناث، و61% ذكور، وكبار السن 6%، و10% أطفال، 84% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات 2447 حالة، بإضافة 40 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 62364 فحصاً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتس آب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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