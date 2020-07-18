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مصابة بـ"كورونا" جنّبت 7 من أفراد أسرتها العدوى.. و"الصحة": هذا ما فعلته

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مصابة بـ"كورونا" جنّبت 7 من أفراد أسرتها العدوى.. و"الصحة": هذا ما فعلته مصابة بـ"كورونا" جنّبت 7 من أفراد أسرتها العدوى.. و"الصحة": هذا ما فعلته
الوزارة كشفت عن الواقعة عبر زاويتها "قصة حالة" ضمن التقرير اليومي

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قالت وزارة الصحة، اليوم: إن إحدى المصابات بكورونا نجحت في حماية أفراد أسرتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب التزامها بالمسافات الآمنة.

وضمن زاوية "قصة حالة" وعبر التقرير اليومي لحالات كورونا في المملكة قالت الوزارة: مصابة بكورونا لم تنقل العدوى لـ7 من أفراد عائلتها بالمنزل؛ بسبب اتباعها للسلوكيات الصحية والتزامها بالمسافات الآمنة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248416 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3057 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2447 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 51751 والحالات الحرجة 2182 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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