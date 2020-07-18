أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقيم آسيوي ينهي حياته شنقًا داخل سكنه بمكة

Print
مقيم آسيوي ينهي حياته شنقًا داخل سكنه بمكة مقيم آسيوي ينهي حياته شنقًا داخل سكنه بمكة
الجهات الأمنية تحقّق لمعرفة ملابسات الواقعة

مقيم آسيوي ينهي حياته شنقًا داخل سكنه بمكة

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة اليوم، حالة انتحار شنقًا لوافد من الجنسية النجلاديشية في مقر سكنه بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا عن انتحار مقيم من الجنسية البنجلاديشية داخل مقر سكن عمال بحي العزيزية بمكة المكرمة، وعند مباشرة الموقع عُثر عليه متوفًّى وقد فارق الحياة بعد أن أنهى حياته شنقًا بحبل.

وقد تم الكشف على المتوفى الأربعيني من قِبل الهلال الأحمر؛ حيث أكد وفاته، وأودع جثمانه ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا، لمعرفة ملابسات الحادثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل

مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"

مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"

"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

شبكة عيون الإخبارية