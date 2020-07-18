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فعّال وآمن.. تطور لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا"

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فعّال وآمن.. كوريا الشمالية تطور لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا" فعّال وآمن.. تطور لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا"
بدء إجراء التجارب السريرية أوائل يوليو

فعّال وآمن.. كوريا الشمالية تطور لقاحًا مضادًّا لـ

طورت لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا المستجد، حسبما نقل " اليوم" عن موقع "ميري" الكوري الشمالي، اليوم (السبت).

وذكر "ميري" المختص بنشر الإنجازات العلمية، أن مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية، صمم لقاح وحدات فرعية مقترنًا، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين إس المأخوذ من غشاء ، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في أغشية خلايا البشر.

وأضاف الموقع أنه جرى التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل يوليو (تموز) الجاري.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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