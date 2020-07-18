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بدء إجراء التجارب السريرية أوائل يوليو

طورت كوريا الشمالية لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا المستجد، حسبما نقل "روسيا اليوم" عن موقع "ميري" الكوري الشمالي، اليوم (السبت).

وذكر "ميري" المختص بنشر الإنجازات العلمية، أن مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية، صمم لقاح وحدات فرعية مقترنًا، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين إس المأخوذ من غشاء فيروس كورونا، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في أغشية خلايا البشر.

وأضاف الموقع أنه جرى التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل يوليو (تموز) الجاري.

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