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وفاة أقدم أئمّة حائل.. هليل بن سودان التريباني في ذمة الله

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ساهم في حجّ العديد من أبناء قريته من غير القادرين ماديًّا

وفاة أقدم أئمّة حائل.. هليل بن سودان التريباني في ذمة الله

توفّي الخميس الماضي، الشيخ هليل بن سودان التريباني الشمري، الذي يُعدّ من أقدم الأئمّة في منطقة حائل، بعد معاناة مع المرض، بقرية قصير بن متروك 120 كلم جنوب شرق حائل.

تجدر الإشارة إلى أن "التريباني" بدأ العمل في 1/ 7/ 1375هـ، أي منذ حوالي 66 عامًا، وحجّ أكثر من 40 عامًا متواصلة جميعها على سيارته الخاصة، وكان -رحمه الله- يتكفل كل عام بتحجيج غير القادرين ماديًّا على أداء الحج من أبناء قريته "قصير بن متروك" والقرى القريبة، حتى صدور الأنظمة الجديدة التي حدّدت الحج للشخص كل خمس سنوات؛ فأصبح بعد ذلك يتكفّل بحج المحتاجين عبر الحملات المعتمدة.

وفاة أقدم أئمّة حائل.. هليل بن سودان التريباني في ذمة الله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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