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أكثر من 65 جهة تستفيد و169 قاعدة عالمية وعربية بمختلف التخصصات

تتيح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، مصادر المعرفة الرقمية بمختلف أشكالها المتنوعة؛ لخدمة الباحثين والمهتمين من منسوبي الجامعات الحكومية والأهلية، والمعلمين والمعلمات، والطلبة المبتَعثين، والجهات الأخرى المشتركة في خدمات المكتبة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة.

وتسعى المكتبة لتصبح مركزاً للشراء الموحد لمصادر المعرفة الرقمية على المستوى الوطني؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز الجودة للوصول لمجتمع معرفي مزدهر، باعتبارها أضخم تجمع لمصادر المعرفة الرقمية في الشرق الأوسط من حيث حجم ونوع المصادر التي تحتضنها، حيث تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 446,044 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و6,548,350 ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسالات جامعية، و3,061,669 من التقارير العلمية، إضافة إلى 461,004 من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود أكثر من مليونين وربع المليون مستفيد مما توفره المكتبة من مصادر ومحتويات، كما تؤكد إستراتيجيات المكتبة على وجود عناصر الاستمرار في توفير هذه المصادر المعرفية الرقمية، من خلال المتابعة المستمرة، وآليات العمل الرقمي، وطرح المنافسات طويلة المدى.

يُذكر أن المكتبة حققت عديداً من الإنجازات وحصلت على عديد من الجوائز، التي كان من ضمنها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2018، وجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.

المكتبة الرقمية السعودية