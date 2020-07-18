محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

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التأكيد على تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام يوميًّا

عُقد الاجتماع الثالث للجنة متابعة أزمة كورونا في محافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ‏رئيس اللجنة، وبمشاركة مدير شرطة شقراء ومدير مستشفى شقراء العام ورئيس بلدية شقراء ومدير الهلال الأحمر في شقراء.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي: مناقشة الأوضاع الراهنة واعتماد جملة ‏من التوصيات من شأنها الحدّ من انتشار الفيروس بالمحافظة؛ حيث تمّ التأكيد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.

وشدّد المجتمعون على ضرورة متابعة الجهود المتّخذة من قبل الجهات المعنيّة للمحافظة على ‏صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة، ورعاية الحالات بشكل عاجل للإسهام بعون الله في تسجيل معدّل منخفض جدًّا بالإصابة.

وعبّر المحافظ والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، من دعم لامحدود من أجل مكافحة الجائحة.

وأكد "البواردي" على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.