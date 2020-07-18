أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"

Print
جهودهم شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية

استقطبت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الجوف خلال الفترة الزمنية من 24 مايو وحتى ٩ يوليو، ما يقارب ألفي متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من وباء "كورونا" وذلك بمجموع 35 ألف ساعة تطوعية ، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص، شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية وشعبية، وذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وقالت "صحة الجوف": بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط المعلن، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلف، استشعاراً منهم لأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات.

وأكدت "صحة الجوف"، بأن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام بالحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، لمنع انتقال فيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم "937" عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

وشكرت "صحة الجوف" جميع المتطوعين والمتطوعات على مبادرتهم واستشعارهم روح المسؤولية العالية التي لمستها منذ إطلاق المنصة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما بيّنت أن المتطوعين على درجة عالية من الجاهزية بما يجدد روح العطاء والمسؤولية لديهم.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية