"الحربي" مشيداً بطرح مرشح المملكة لإدارة "التجارة العالمية": رجل المرحلة

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قال: تناول الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المنظمة وناقش تسوية النزاعات

أشاد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، بطرح مرشح المملكة منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري، في المجلس العمومي والمؤتمر الصحفي العالمي الذي عُقد أمس في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته المستقبلية للمنظمة.

وقال "الحربي"، خلال مداخلته اليوم في قناة الإخبارية: "إن مرشح المملكة تناول الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المنظمة، كما ناقش المهام الرئيسة لها المتمثلة في المفاوضات وتسوية النزاعات والإخطارات والشفافية"، مؤكداً حاجة المنظمة إلى إعادة تطوير آليات عملها كونها تفتقد آلية متابعة وقياس الأداء، مبيناً أن نهج مرشح المملكة يجمع ما بين خلفية اقتصادية إصلاحية وقيادية ملمة بالتفاصيل والموضوعات المتعلقة بجانب التجارة".

وفي جانب التحديات التجارية بين الدول، بيّن "الحربي"، أن المنظمة بآليتها ومنهجية العمل القائمة في المفاوضات حالياً تفتقد تحليل الجذور الرئيسة التي تسبّبت في وجود المشكلات؛ وقدم مرشح المملكة منهجية واضحة وأهمية تفحص المعلومات والجلوس مع الأعضاء والتواصل المستمر وتحديد الاهتمامات والتحديات، مما يجعل منها سبباً لإحراز التقدم وإغلاق بعض الملفات.

ونوّه بطرح "التويجري"؛ بشأن تعزيز التواصل والدعم السياسي من قِبل الدول الأعضاء، ومنها اقترح عقد المؤتمر الوزاري سنوياً؛ حيث يعقد حالياً كل سنتين، كونه داعماً كبيراً لإحراز التقدم في إنجازاتها، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى في التقارير والإحصاءات مما يدعم أعضاء المنظمة.

وأفاد بأن مرشح المملكة غطى أبرز الموضوعات الموجودة في منظمة التجارة العالمية، ومنها التحديات التي تواجه الدول النامية والأقل نمواً، وآلية المفاوضات وجهات تسوية المنازعات، والتحديات التي نشأت نتيجة الخلل في منهجية عمل المنظمة، مبيناً أن برنامج مرشح المملكة ركز على جانبين أولهما حل التحديات الحالية من خلال إعادة هيكلة آلية عمل المنظمة، لتتمكن وظائفها الأساسية من العمل بشكل طبيعي، والثاني عدم إغفال بعض المكاسب السريعة في الموضوعات والمفاوضات القائمة بالمنظمة.

وحول احتمالية فوز مرشح المملكة، ذكر محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية: "أتمنى التوفيق للمرشحين، ولكن بلا شك أتمنى التوفيق والنجاح لممثل المملكة العربية السعودية محمد التويجري، وذلك لقناعتي كعضو في المنظمة بما يتميز به برنامجه الترشيحي وما لديه من خبرات وكفاءة وإنجازات إصلاحية، وأعتقد بأنه رجل المرحلة القادمة إذا رغب الأعضاء في النهوض بمنظمة تجارة عالمية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية".