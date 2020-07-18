أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سد النهضة" وخلاف متواصل.. قمة جديدة الثلاثاء لتجنب الخيارات الصعبة

Print
"سد النهضة" وخلاف متواصل.. قمة جديدة الثلاثاء لتجنب الخيارات الصعبة "سد النهضة" وخلاف متواصل.. قمة جديدة الثلاثاء لتجنب الخيارات الصعبة
عبر جهود من الاتحاد الأفريقي للتدخل وبلورة اتفاق قانوني لطيّ صفحة التوتر

يبدو أن أزمة سد النهضة بين والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة، بلا حسم؛ فبوصلة الخلافات العالقة بين الدول الثلاث لم تستقر على وجهة محددة ترضي جميع الأطراف.

وجرت محادثات خلال الأسبوعين الماضيين بين الدول الثلاث عبر الإنترنت برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين دوليين، ووصلت إلى طريق مسدود.

لكن جهود الوساطة الأفريقية لم تتوقف؛ إذ يستعدّ الاتحاد الأفريقي لاستضافة قمة مصغّرة الثلاثاء المقبل، يحاول التدخل من خلالها لرأْب الصدْع، وبلورة اتفاق قانوني، لطي صفحة التوتر بين الدول الثلاث.

ووفقًا لروسيا اليوم: فإن محاولة جديدة من الاتحاد لاستئناف الحوار، استبقها الرئيس المصري عبدالفتاح بتأكيد رفض بلاده الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وجدّد السيسي خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل بين الأطراف بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

أما الخرطوم فأبدت استعدادها للمشاركة في القمة المصغرة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية، مع الحدّ من الآثار السلبية للسد على دولتي المصب: السودان، ومصر.

ويأتي انعقاد القمة المصغرة وسط هواجس من لجوء إثيوبيا باتخاذ إجراء أحادي بملء سد النهضة دون اتفاق، وهو ما سيزيد من تصعيد الأزمة ويدفع بالذهاب إلى خيارات لا ترضي أي طرف.

وكانت إثيوبيا قد نفت مؤخرًا ما تردّد من أنباء بشأن شروعها في ملء سدّ النهضة، بعد تصريحات نُسبت لوزير الري الإثيوبي، وأكدت أنها لم تغلق بوابات السد، وأن التجمّع المائي خلف السد تكوّن بشكل طبيعي بسبب موسم الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي

على خلفية الأوضاع في ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش لحماية الأمن القومي

شبكة عيون الإخبارية