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تطبيق مشروع "الطفولة المبكرة" في 17 مدرسة بتعليم عسير

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تطبيق مشروع "الطفولة المبكرة" في 17 مدرسة بتعليم عسير تطبيق مشروع "الطفولة المبكرة" في 17 مدرسة بتعليم عسير
للبنين والبنات ويبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل

تطبيق مشروع

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا إداريًا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في سبع عشرة مدرسة للبنين والبنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وشمل القرار: ابتدائية سعيد بن العاص، وابتدائية عتود، وابتدائية عتاب بن أسيد، وجابر بن سمرة، وزيد بن حارثة، وابتدائية الرونة الثانية، والإمام الذهبي، "بنين"، وابتدائية الأبناء والبنات بخميس مشيط، والابتدائية التاسعة والعشرين، والابتدائية السابعة "بنات"، وعكاشة بن محصن، والابتدائية النموذجية بأبها، وابتدائية الرشداء بوادي ابن هشبل، وابتدائية أم المؤمنين، وابتدائية الدربين وعراب بأحد رفيدة، وابتدائية آل قزع بالشعف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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