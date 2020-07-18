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كورونا.. 10 وفيات في عُمان وشفاء 639 حالة في الكويت

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كورونا.. 10 وفيات في عُمان وشفاء 639 حالة في الكويت كورونا.. 10 وفيات في عُمان وشفاء 639 حالة في الكويت
العدد التراكمي للوفيات في السلطنة وصل إلى 308 حالات

كورونا.. 10 وفيات في عُمان وشفاء 639 حالة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 308 حالات.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 1078 حالة لعمانيين، 233 حالة لغير عمانيين، وأصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 65504.

وتُواصل وزارة الصحة العمانية المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19، الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي.

ويتم إجراء المسح على أربع دورات، تستغرق كل دورة خمسة أيام، يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان، على مدى عشرة أسابيع قادمة، وسيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.

من جهة ثانية أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 639 حالة من المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49,020 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ639 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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