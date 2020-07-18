3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلّنت وزارة الصحة في إيجاز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء، الأربعاء، عن تسجيل (3) حالات إصابة بفيروس كورونا جميعها غير محلية.

وأوضحت الوزارة، أنّ الحالات المسجلة، توزعت كالتالي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من قطر، و1 من تركيا).

إضافة، إلى حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وارتفع، بحسب الإيجاز، إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1201) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (3) حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأجري أيضاً، (5663) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (483111) فحصاً.

وحذّرت الوزارة أنه بالرغم من انخفاض عدد الإصابات، فإنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، مهيبة بضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما تؤكّد الوزارة أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.