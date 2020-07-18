أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395

Print
موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395 موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395
خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5395 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 671 تحليلاً مخبرياً، لافتاً النظر إلى تسجيل 160 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3153 شخصاً.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 151 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في 14 من شهر مارس الماضي في موريتانيا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية