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سحب ممطرة تواعد نجران اليوم وتنبيه الأرصاد يبشر بالهطولات

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سحب ممطرة تواعد نجران اليوم وتنبيه الأرصاد يبشر بالهطولات سحب ممطرة تواعد نجران اليوم وتنبيه الأرصاد يبشر بالهطولات
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي الرؤية

سحب ممطرة تواعد نجران اليوم وتنبيه الأرصاد يبشر بالهطولات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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