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جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

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جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا
سجلت 13 ألفًا و373 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية

جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 13 ألفًا و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رفعت إجمالي الإصابات إلى 337 ألفًا و594 إصابة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، بأن هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في البلاد.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 178 ألفًا و183 متعافيًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد المتوفين 4804 أشخاص. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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