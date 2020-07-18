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شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

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الأمانة خصصت فرقاً للصيانة الشاملة لمعالجة الملاحظات ضمن صيف "تنفس"

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

سجلت الطائف نسبة كبيرة من زوار ومصطافين مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير من الزوار والمتنزهين، بينما تصدرت المنتزهات قائمة الأكثر إقبالاً مثل منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، ومنتزه الفيصلية، منتزه الجال، حديقة ام العراد، وارتفع الإقبال على الحدائق والمنتزهات بشكلٍ كبير وسط إجراءات احترازية وتنظيمية تشاركت فيها الجهات الحكومية بالطائف من لجان مشكلة من محافظة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، والجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، خصصت أمانة محافظة الطائف فرقاً للصيانة الشاملة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملاحظات، والتأكد من الأداء الأفضل لكافة المرافق والخدمات بالمتنفسات العامة داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس".

وترفع الإدارة العامة للحدائق والتجميل تقارير دورية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حول الأعمال المنفذة، وخطط الصيانة، وبرامج الدعم للحدائق العامة، خاصةً وأن الأمانة دعمت عديداً من الحدائق والمسطحات الخضراء بأكثر من ١٣٠٠ لعبة جديدة للأطفال، وعززت اشتراطات السلامة، وهيئات جلسات عائلية جديدة، وخدمات مساندة متنوعة.

يذكر أن أمانة الطائف شغلت أكثر من ٤٤ حديقة أحياء جديدة بعد تأهيلها بشكلٍ كامل ودعمها بالمسطحات الخضراء والمشايات ودورات المياه العامة والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ومواقف السيارات، وتعمل الأمانة على إعادة تأهيل مجموعة جديدة من الحدائق الواقعة داخل عدد من الأحياء بأنحاء المدينة حتى تكون متنفسات للسكان والزوار والمصطافين.

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

أمانة الطائف موسم صيف السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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