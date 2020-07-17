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تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة
بلغ إجمالي عدد المصابين 86474 من ضمنهم 27302 متعافٍ

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة خروج 611 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 86474 حالة، من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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