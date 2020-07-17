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أهالي مخيم "اليرموك" يقاضون محافظ دمشق بسبب مخطط تنظيمي

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أهالي مخيم "اليرموك" يقاضون محافظ دمشق بسبب مخطط تنظيمي أهالي مخيم "اليرموك" يقاضون محافظ دمشق بسبب مخطط تنظيمي

جي بي سي نيوز :- قالت هيئة فلسطينية إن النظام السوري يعمل على مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق.

وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أطلق محامون فلسطينيون وسوريون مبادرة للدفاع عن حقوق أهالي مخيم اليرموك، بعد المخطط التنظيمي الذي وصفوه بـ"المجحف بحق أهالي المخيم".

ونقلت المنظمة عن محامين قولهم إن محامين متطوعين سيتقدمون بدعوى أمام القضاء بصفتهم الشخصية بخصوص أملاكهم وأملاك أهالي المخيم المتضررين من قرار المحافظة.

وبحسب المنظمة، فإن المحامين قالوا إن "القضاء هو الوحيد القادر على إلزام المحافظة إيقاف تنفيذ المخطط التنظيمي".

وطالب محامون من أهالي المخيم التوجه إلى القصر العدلي، لتوكيل محامين بصفتهم الشخصية لتمثيلهم أمام القضاء.

إلا أن "مجموعة العمل" قالت إن آخرين يرون أن مثل هذه الدعاوى لا قيمة لها أمام القضاء السوري الذي يفتقد للنزاهة والاستقلالية"، بحسب قولهم.

وأعلنت محافظة دمشق في حزيران/ يونيو الماضي، عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك يهدف إلى قسمه إلى 3 أجزاء، ويتم التعامل معها كأحياء دمشقية، ما يعني نزع رمزية المخيم الفلسطيني عنها.

يذكر أن نحو 80 بالمئة من المخيم تم تدميره من قبل قوات النظام خلال سنوات الثورة الأولى، وثم المعارك بين تنظيمي داعش والنصرة وفصائل أخرى.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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