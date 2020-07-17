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"صيف رجال ألمع 2020" يواصل فعالياته وسط حضور كبير

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ضم معرضاً للصور والفن التشكيلي وقرية تراثية

تواصلت فعاليات صيف رجال ألمع 2020، والذي تنظمها بلدية محافظة رجال ألمع وذلك بتقديم العديد من العروض.

وشهد اليوم حضوراً كثيفاً من الزوار، حيث حرصت العديد من الأسر على زيارة المهرجان مع الالتزام بالتدابير الوقائية من ، وذلك للاستمتاع بالأجواء والترويح عن النفس، حيث زاروا معرض العسل بالقرية التراثية؛ للتعرف على أنواع العسل المعروضة والتجول بين الأركان الخاصة بالنحالين، وكذلك الاستفسار منهم عن العديد من المعلومات الخاصة بتربية النحل وأجود أنواع العسل وفوائده واستخداماته.

وحرص الزوار على زيارة معرض الصور والفن التشكيلي والتجول بين أركانه ومشاهدة العديد من الأعمال المعروض.

كما استمتع زوار المعرض بمشاهدة العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والمشاركة في أداء بعض الرقصات الشعبية والتي أضفت لوناً من البهجة والسعادة في نفوس الزوار، وجعلتهم يسترجعون تاريخ الآباء والأجداد.

رجال ألمع صيف رجال ألمع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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