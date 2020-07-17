"المرور" ينفذ حملة لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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أعلن رصد 2231 مركبة مخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على "تويتر": إن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت ٢٢٣١ مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور مواقف ذوي الإعاقة