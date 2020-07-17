"صناعي وتقنية طبرجل" يحققان المركز الأول بالسعودية في تنفيذ التدريب عن بُعد

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استلما شهادات شكر وتقدير من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

حقق المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بطبرجل المركز الأول على مستوى المعاهد وفروع الكليات بمقار المعاهد بالسعودية؛ وذلك للتميز في تنفيذ مشروع التدريب عن بُعد في الفترة من 20/ 7/ 1441 هـ حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني 21/ 9/ 1441 هـ.

وفي التفاصيل، حصد عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بطبرجل عبدالله بن غازي الراضي الشراري المركز الأول لتميزه في تنفيذ مشروع التدريب عن بُعد خلال تلك الفترة في منافسة على خمسة مراكز أولى على مستوى مدربي ومدربات المنشآت التدريبية بمنطقة الجوف.

وحصل المتدرب عبدالكريم فهد الشراري من قسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية بطبرجل على المركز الأول على مستوى متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بمنطقة الجوف لتميزه بمشروع التدريب عن بُعد.

واستلم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بطبرجل ومنسوبوهما جوائز المراكز الأولى وشهادات شكر وتقدير من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وفي هذه المناسبة ثمّن عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل، المهندس يوسف بن مسلم السيف، الدعم المستمر من المحافظ لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني كافة، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يمن بالمزيد من التقدم والتميز للمنشآت التدريبية كافة في السعودية.