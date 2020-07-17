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تدشين خدمة "وصفتي" في مستشفى قوى الأمن بالدمام

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لتحقيق ضمان توفر الأدوية وتلافي انقطاعها لمنسوبي "الداخلية"

تدشين خدمة

دشن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، خدمة "وصفتي" الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم بالمنطقة الشرقية إمكانية صرف الدواء من الصيدلية المعتمدة الأقرب وفي الوقت الملائم لهم مجانًا.


وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي بن سعد الدوسري، أن تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية تأتي تماشياً مع أهداف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ لتحقيق نقلة نوعية لتجربة المستفيدين وتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان توفر الأدوية وتلافي انقطاعها، وضمن الخطط المتبعة لـتحقيق معايير جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.

تدشين خدمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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