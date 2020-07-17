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محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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اردوغان يرد على تصريحات السيسي بشأن احتمالية تدخل مصر عسكريا في ليبيا
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 17 يوليو 2020 07:20 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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