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"الراجحي" يشكر القيادة على إقرار المنتج التأميني على حقوق العمالة ضد التعثر

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"الراجحي" يشكر القيادة على إقرار المنتج التأميني على حقوق العمالة ضد التعثر "الراجحي" يشكر القيادة على إقرار المنتج التأميني على حقوق العمالة ضد التعثر
قال إنه سيسهم في حفظ الحقوق للعاملين في المنشآت

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وقال المهندس الراجحي: إن "هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر لا سمح الله".

وأضاف: إن "إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكًا رئيسيًّا في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق"؛ سائلًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين؛ وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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