"صحة الطائف" توجِد العديد من الحلول لنقص أسرّة العناية المركزة

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"الربيعي": يتم دعم المستشفيات بخزانات إضافية من الأوكسجين

أوجدت الصحة في الطائف، العديد من الحلول التي تواجهها في نقص أسرّة العناية المركزة، وأعدت جملة من الاحترازات من بينها الاستعانة بالمستشفيات العسكرية والخاصة، وتشغيل أقسام العناية المركزة في عدد من المستشفيات الطرفية للمحافظات والمراكز القريبة.

جاء ذلك في رد المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي على "سبق"، حول ما يُتداول على نطاق واسع من عجز في أسرّة العناية المركزة؛ لا سيما بالمستشفى المخصص مركزًا لكورونا، إلى جانب ما يواجه المستشفى من إشكالات في ضخ الأوكسجين للمرضى المنومين والذي لم يعد لمستواه الطبيعي منذ تعطله مطلع الشهر الفائت والذي تَسَبّب في إخلاء كل المرضى المنومين بأقسام العناية، قال "الربيعي": إن "ضخ الأوكسجين داخل المستشفى يحظى باهتمام واسع ويجري دعم المستشفى بخزانات إضافية".

وعلل ذلك بتنامي الحاجة لكميات أكبر من الأوكسجين، في ظل جائحة كورونا ومشاكل ضيق التنفس التي تصاحب مرضى هذا النوع من الفيروس، لا سيما وأن المستشفى يجمع كل الحالات الحرجة والخطيرة نتيجة إصابتهم.

وعن تزايد الشكوك حول زيادة أعداد الوفيات والتي رجّح البعض أن منها وجود إشكاليات متعددة في الأوكسجين، كما أن لجنة من الوزارة عاينت ذلك مطلع الأسبوع الماضي، قال "الربيعي": "لدينا تنامٍ في الحاجة للمزيد من خزانات الأوكسجين الاحتياطية، وهو ما ذكرناه سابقًا، أما زيارة فريق من الوزارة فهذا يأتي ضمن الدور المنوط بمسؤولي أقسام الرعاية المتقدمة بالوزارة، والذي يتضمن زيارة عدد من المناطق والوقوف على الوضع الحقيقي لأداء مراكز كورونا وأقسام الرعاية الطبية في ظل هذه الجائحة".