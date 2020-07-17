أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الطائف" توجِد العديد من الحلول لنقص أسرّة العناية المركزة

Print
"صحة الطائف" توجِد العديد من الحلول لنقص أسرّة العناية المركزة "صحة الطائف" توجِد العديد من الحلول لنقص أسرّة العناية المركزة
"الربيعي": يتم دعم المستشفيات بخزانات إضافية من الأوكسجين

أوجدت الصحة في الطائف، العديد من الحلول التي تواجهها في نقص أسرّة العناية المركزة، وأعدت جملة من الاحترازات من بينها الاستعانة بالمستشفيات العسكرية والخاصة، وتشغيل أقسام العناية المركزة في عدد من المستشفيات الطرفية للمحافظات والمراكز القريبة.

جاء ذلك في رد المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي على "سبق"، حول ما يُتداول على نطاق واسع من عجز في أسرّة العناية المركزة؛ لا سيما بالمستشفى المخصص مركزًا لكورونا، إلى جانب ما يواجه المستشفى من إشكالات في ضخ الأوكسجين للمرضى المنومين والذي لم يعد لمستواه الطبيعي منذ تعطله مطلع الشهر الفائت والذي تَسَبّب في إخلاء كل المرضى المنومين بأقسام العناية، قال "الربيعي": إن "ضخ الأوكسجين داخل المستشفى يحظى باهتمام واسع ويجري دعم المستشفى بخزانات إضافية".

وعلل ذلك بتنامي الحاجة لكميات أكبر من الأوكسجين، في ظل جائحة كورونا ومشاكل ضيق التنفس التي تصاحب مرضى هذا النوع من الفيروس، لا سيما وأن المستشفى يجمع كل الحالات الحرجة والخطيرة نتيجة إصابتهم.

وعن تزايد الشكوك حول زيادة أعداد الوفيات والتي رجّح البعض أن منها وجود إشكاليات متعددة في الأوكسجين، كما أن لجنة من الوزارة عاينت ذلك مطلع الأسبوع الماضي، قال "الربيعي": "لدينا تنامٍ في الحاجة للمزيد من خزانات الأوكسجين الاحتياطية، وهو ما ذكرناه سابقًا، أما زيارة فريق من الوزارة فهذا يأتي ضمن الدور المنوط بمسؤولي أقسام الرعاية المتقدمة بالوزارة، والذي يتضمن زيارة عدد من المناطق والوقوف على الوضع الحقيقي لأداء مراكز كورونا وأقسام الرعاية الطبية في ظل هذه الجائحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل

مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"

مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"

"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

شبكة عيون الإخبارية