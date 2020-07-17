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جيش ليبيا متأهب ويقصف.. فرنسا تحث أمريكا لوقف خروقات السلاح التركي

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جيش ليبيا متأهب ويقصف.. فرنسا تحث أمريكا لوقف خروقات السلاح التركي جيش ليبيا متأهب ويقصف.. فرنسا تحث أمريكا لوقف خروقات السلاح التركي
أكد جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق و"أنقرة" للهجوم على سرت

جيش ليبيا متأهب ويقصف.. فرنسا تحث أمريكا لوقف خروقات السلاح التركي

دعت الخارجية الفرنسية، واشنطن إلى تعزيز عملها لإعاقة الخرق المتكرر لحظر الأسلحة إلى ليبيا.

وأكدت الخارجية الفرنسية - في رد لها على انتقاد مساعد وزير الخارجية الأميركي، دافيد شينكر، لعملية "إيريني" البحرية الأوروبية الذي اعتبر أنها منحازة وغير جدية - أكدت أن العملية ضرورية وتأتي تنفيذاً لمقررات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية التي تضع المصالح الأمنية للأوروبيين على المحك.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضافت الخارجية الفرنسية أن عملية المراقبة للأسلحة المتجهة إلى ليبيا مستمرة، ودعت الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف الخرق المتكرر لحظر الأسلحة على ليبيا.

وميدانيًا، تتصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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