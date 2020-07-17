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قالت الصحة إنها أجرت 65549 فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST).

حيث تُعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس، فقد هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يُعتبر المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما أن الصحة لديها مختبرات إقليمية بمختلف المناطق مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات تقوم بأداء هذه الفحوصات بالإضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي دشنتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، والتي أسهمت - بفضل الله - في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وستواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

وأوضحت الصحة أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب (١٠٠٠ فحص) وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد على ( ٦٥ ألف فحص) يومياً، وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت ولله الحمد في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت ساهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

كما قامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

كما أطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن)، وعددها ٢٣٧ عيادة، والتي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق . كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما أعلنت (الصحة) عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، وذلك في مختلف مدن المملكة، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس (كورونا) المستجد . حيث تم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

