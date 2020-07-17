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مظاهرات تقابل "قمة زعماء أوروبا".. اصرفوا تركيا عن ليبيا والمنطقة

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مظاهرات تقابل "قمة زعماء أوروبا".. اصرفوا تركيا عن ليبيا والمنطقة مظاهرات تقابل "قمة زعماء أوروبا".. اصرفوا تركيا عن ليبيا والمنطقة
اعتبروا سياسات "أنقرة" خطرًا على أوروبا بسماحها دخول الإرهابيين "طرابلس"

مظاهرات تقابل

احتشد محتجون، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تزامنًا مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، رفع المحتجون شعارات تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد لممارسات أنقرة في ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.

واعتبر المتظاهرون أن سياسات تركيا تمثل خطرًا على أوروبا، بسماحها بدخول الإرهابيين إلى ليبيا.


وتزامنت هذه المظاهرات مع عقد القادة الأوروبيين في بروكسل قمة للاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي في أوروبا، التي تعاني تبعات وباء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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