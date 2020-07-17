أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قصة حالة.. "تباعد" ينبه شاباً كثير المخالطة من احتمال إصابته بـ"كورونا"

Print
قصة حالة.. "تباعد" ينبه شاباً كثير المخالطة من احتمال إصابته بـ"كورونا" قصة حالة.. "تباعد" ينبه شاباً كثير المخالطة من احتمال إصابته بـ"كورونا"
ضمن رسالة "الصـحـة" وعبر تقريرها اليومي عن الفايروس ومساندة للجهات

قصة حالة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن شابًا كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، يحمي نفسه من احتمالية إصابته بالعدوى باستخدامه لتطبيق "تباعد".

وقالت الوزارة، ضمن رسالتها قصة حالة وعبر التقرير اليومي لتطورات كورونا في المملكة، أن الشاب نبهه تطبيق "تباعد" بقربه من حالة إيجابية.

وكانت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أتاحت تطبيق "تباعد" لمستخدمي أجهزة أندرويد OS6 فأعلى، وذلك بعد أيام من إطلاق التطبيق لمستخدمي أجهزة أبل.

ويأتي إطلاق التطبيق لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة ؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية