قصة حالة.. "تباعد" ينبه شاباً كثير المخالطة من احتمال إصابته بـ"كورونا"

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ضمن رسالة "الصـحـة" وعبر تقريرها اليومي عن الفايروس ومساندة للجهات

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن شابًا كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، يحمي نفسه من احتمالية إصابته بالعدوى باستخدامه لتطبيق "تباعد".

وقالت الوزارة، ضمن رسالتها قصة حالة وعبر التقرير اليومي لتطورات كورونا في المملكة، أن الشاب نبهه تطبيق "تباعد" بقربه من حالة إيجابية.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أتاحت تطبيق "تباعد" لمستخدمي أجهزة أندرويد OS6 فأعلى، وذلك بعد أيام من إطلاق التطبيق لمستخدمي أجهزة أبل.

ويأتي إطلاق التطبيق لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.