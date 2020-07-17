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الداود: نحو 370 وزيرا على قيد الحياة في الأردن

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الداود: نحو 370 وزيرا على قيد الحياة في الأردن الداود: نحو 370 وزيرا على قيد الحياة في الأردن

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود الثلاثاء، إن منصب الوزير في الأردن سياسي وليس إداري ويتغير بحسب طبيعة المرحلة، مضيفا أنه عدد الوزراء الذين على قيد الحياة نحو 370 وزيرا.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة المملكة أنه لا تقادم في قضايا المال العام.

ووفق الداود: "قانون ديوان المحاسبة يدرس في ديوان التشريع والرأي."

وأكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد قال إن المرجعية الرقابية على ديوان المحاسبة هي للنواب، موضحا أن رئيس الديوان يرتبط إداريا برئيس الوزراء.

جي بي سي نيوز

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