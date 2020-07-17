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متنزه الطائف بسيسد يشرّع أبوابه للزائرين والمتنزهين

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متنزه الطائف بسيسد يشرّع أبوابه للزائرين والمتنزهين متنزه الطائف بسيسد يشرّع أبوابه للزائرين والمتنزهين
مع الالتزام بالاحترازات المطلوبة بشعار "نعود بحذر"

متنزه الطائف بسيسد يشرّع أبوابه للزائرين والمتنزهين

شرّع متنزه الطائف الوطني بسيسد أبوابه للمتنزهين والزوار اليوم إيذانًا بافتتاحه بناءً على توجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وبمتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي.

جاء ذلك لإتاحة المجال للمصطافين والزوار بالتنزه والاستمتاع بالأجواء العليلة التي تمتاز بها محافظة الطائف عروس المصايف هذه الأيام وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بالاحترازات الصحية الوقائية المطلوبة تحت شعار "نعود بحذر".

وقد قُدّمت للزوار هدايا بهذه المناسبة، وشارك في الافتتاح جمعية ساعد التطوعية التي ساعدت في تقديم التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والتزام الزوار بالتعليمات الوقائية، جاء ذلك بعد الانتهاء من عمليات النظافة العامة للمتنزه وصيانة الألعاب والمرافق العامة.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: المتنزه مقبل على تنفيذ مشروعات تطويرية شاملة، حيث ستُزرع 150 ألف شتلة متنوعة من أنواع الأشجار البرية المعروفة بالمنطقة، وسيُعاد تأهيل المرافق العامة وزيادة أعدادها لتواكب أعداد ومتطلبات الزوار والمصطافين .

وأكد ضرورة اتباع زوار المتنزه تعليمات وزارة الصحة في التباعد بالمسافات الاحترازية ولبس الكمامات والحرص على النظافة العامة، متمنيًا للجميع إجازة سعيدة .

من جهته، بيّن مدير المتنزه المهندس سامي بن إبراهيم الجعيد أن الإدارة تعمل على متابعة أعمال النظافة وإعادة تأهيل مرافق المتنزه على مراحل متتابعة لتوفير احتياجات الزوار وراحتهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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